Governo diz que aumentou em 59% o financiamento das artes

O governante diz que o orçamento disponível para o período de 2019 a 2021 é de 72,5 milhões de euros, o que representa "um aumento substancial".

É a defesa do Governo à polémica da entrega de apoios às artes. O secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, revela que o financiamento das arte aumentou em 59%, neste novo ciclo.



O governante diz que o orçamento disponível para o período de 2019 a 2021 é de 72,5 milhões de euros, o que representa "um aumento substancial" face aos 45,6 milhões de euros previstos, no ciclo anterior.



"Das 242 candidaturas admitidas a concurso, 140 foram apoiadas com um aumento médio de 27 mil euros por ano", sublinhou Honrado. Segundo o secretário de Estado, desta quase centena e meia de entidades, 48 são novas e 82 têm reforço financeiro face ao ciclo anterior.



Os resultados provisórios dos concursos ao Programa de Apoio Sustentado 2018-2021 da Direção-Geral das Artes, conhecidos na sexta-feira, têm suscitado protestos. No sábado, em Lisboa, um conjunto de agentes do teatro reuniu-se em contestação ao processo de atribuição das verbas plurianuais, tendo decidido constituir uma plataforma e pedir uma reunião ao primeiro-ministro, António Costa.



Os concursos ao Programa de Apoio Sustentado às Artes 2018-2021 abriram em outubro, com um valor global de 64,5 milhões de euros para apoiar modalidades de circo contemporâneo e artes de rua, dança, artes visuais, cruzamentos disciplinares, música e teatro.