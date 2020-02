A Direção geral da Administração da Justiça (DGAJ) justificou-se com uma alteração de programa informático para não ter pago os subsídios de turno (fins de semana) de dezembro aos funcionários judiciais. Segundo confirmou à SÁBADO o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Fernando Jorge, os valores referentes aos turnos de dezembro só serão pagos em março, juntamente com os turnos de janeiro e fevereiro."É preciso alguma sensibilidade para estas matérias, porque pessoas que ganham 700/800 euros, o que recebem a mais do turno faz muita diferença no final do mês", disse àFernando Jorge, esperando que, de facto, em março os valores em causa sejam pagos aos funcionários.