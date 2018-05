O Governo português vai aprovar o projecto do consórcio formado pelas petrolíferas Eni/Galp para a prospecção de petróleo em Aljezur, mas não irá conceder novas licenças para furos até 2019 e manterá apenas os "compromissos contratuais" já estabelecidos, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. A notícia foi avançada pelo jornal Público.



A decisão foi tomada depois da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) dispensar o estudo de impacto ambiental sobre o furo de petróleo ao largo de Aljezur por considerar que "não foram identificados impactos negativos significativos", segundo Nuno Lacasta, presidente da agência.

Estes "impactos negativos" foram previstos em dois cenários pela APA: primeiro, o perigo de "colisão do navio de perfuração com ruptura total do tanque de combustível"; segundo, uma explosão ("libertação não controlada de hidrocarbonetos de uma sondagem após a falha dos sistemas de controlo de pressão").

Isto significa que as 1.600 participações contra o furo – listadas no relatório final de consulta pública da APA - não foram suficientes para o consórcio Eni/Galp realizar uma avaliação do futuro projecto. Mais de 1.500 participações foram de foro privado.

A decisão foi anunciada ontem em conferência de imprensa na seda da APA. Na conferência, a APA revelou que foram consultadas nove entidades públicas (comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e do Alentejo, as direcções-gerais da Autoridade Marítima, do Património Cultural, de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, e Saúde, Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis, Instituto de Conservação da Natureza e Instituto Português do Mar e Atmosfera) e que nenhuma destas concordou com a realização do estudo.

Nuno Lacasta defendeu que os impactos possíveis com o furo são temporários e localizados, mas adiantou que serão tomadas medidas de salvaguarda ambiental na altura da realização do furo de prospecção. De acordo com o mesmo, a operação terá de ocorrer entre 15 de Setembro a 15 de Janeiro de 2019 e será acompanhada por especialistas. Acrescentou também que serão examinadas as rotas dos navios e terá de ser apresentado um relatório final após o término da operação.



Embora a Eni/Galp tenham sido dispensadas de realizar o estudo, se a pesquisa for positiva e se se quiser passar para uma fase de exploração do furo, é obrigatório na lei portuguesa que o projecto passe por uma avaliação, segundo Nuno Lacasta.



Depois da comunicação da decisão da APA na quarta-feira, resta o Ministério da Economia atribuir formalmente as licenças.





As reacções dos ambientalistas

Em declarações ao Público, Rosa Guedes da Plataforma Algarve Livre de Petróleo, afirmou que a decisão é baseada em "falsos argumentos" e defende que os "estudos e as medidas cautelares anunciadas só servem para mascarar a realidade". Por estas razões, Rosa Guedes considerou que a consulta pública "não passou de uma forma de brincar à participação dos cidadãos".

Também a organização ambientalista Quercus criticou a decisão do Governo e acusou de ceder aos interesses económicos do consórcio.

O PS-Algarve disse em comunicado que a decisão da APA "envergonha o Algarve", mas admitiu também que ninguém se pode opor ao país conhecer os seus recursos naturais.

O furo em Aljezur

Está previsto ter uma profundidade 1.070 metros e o consórcio pretende iniciar a pesquisa ao longo de 46 quilómetros na bacia do Alentejo em 2019 durante um período de 3 meses.

A ENI comunicou também à APA que haverá uma fase de preparação com "todos os materiais necessários para a perfuração serão fornecidos e preparados na base logística, em Sines". Este será o primeiro furo de pesquisa de hidrocarbonetos em Portugal.