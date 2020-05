Os burlões utilizam o desconhecimento das vítimas que, ou não têm o serviço ativo, ou tendo-o, não sabem utilizar devidamente a aplicação", relata a GNR.











Situação I

Os suspeitos convencem o vendedor a deslocar-se a uma caixa multibanco e a associar o número de telefone do burlão à sua conta, passando este, a partir daqui, a poder efetuar movimentos na mesma.

Situação II

Uma outra forma de burla, consiste em associar o número do Cartão SIM (da vítima), indicando-lhe o código PIN de 6 dígitos que deve inserir. Esta indicação é feita por duas vezes, uma para indicar o código PIN e outra para o validar. Para confirmar a operação, pedem ao lesado para clicar na tecla "Confirmar", em seguida solicitam que seja indicado o código de ativação de 7 dígitos que recebera por SMS, ficando o suspeito com acesso à conta da vítima, sem associar o seu contacto SIM.

Situação III

Os suspeitos pedem o número de telemóvel associado ao MB WAY e informam a vítima que vão fazer a transferência, alegando que esta vai receber uma mensagem para confirmar o valor do pagamento. No entanto, o burlão, em vez de elaborar e enviar uma mensagem de "Enviar dinheiro", envia uma mensagem de "Pedir dinheiro" no valor acordado com a vítima, alusivo ao preço do artigo a adquirir, escrevendo uma mensagem livre um texto do género:

"O MB WAY recebeu ordem de transferência para o seu número no valor de 500€. Aceita enviar o dinheiro para a sua conta?"

Desta forma, transfere essa importância para a conta do burlão e não o contrário, como seria expectável.

instruções de desconhecidos, sobre pagamentos por MB WAY; e que nunca se devem fornecer códigos a terceiros.

Veja as diferentes situações descritas pela GNR:A GNR alerta que, se não sabe usar a aplicação MB Way, o melhor será informar-se junto do seu banco; que nunca deve receber