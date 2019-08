ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de agosto de 2019.

Deixou Mário Soares de mão estendida, disse a António Ramalho Eanes as queixas que tinha, deu ordem de prisão a um general e a um amigo, usava a bofetada como disciplina. Uma vez exoneraram-no, noutra bateu ele com a porta. Nunca deixou nada por dizer.A ideia de ir para a Escola do Exército surgiu-me já no 7º ano. No liceu, e às quartas e sábados de manhã tínhamos atividades da Mocidade Portuguesa: e uma das áreas era a Milícia, que eram já os rapazinhos com 16, 17, 18 anos, com uma instrução já quase militar. E comecei a gostar. Acabei por escolher a vida militar, concorri à escola do exército.Em casa não, mas o meu pai tinha um grupo de amigos do reviralho, que conviviam muito numa loja no princípio da Rua do Ouro, que era de um amigo do meu pai. Todos os dias se juntavam ali ao fim da tarde, a discussão era sempre sobre política. E contra o Estado Novo. Mas só isso.