Força Aérea faz dez horas de voo para transportar doente dos Açores para Lisboa

A Força Aérea, através da Esquadra 502 - "Elefantes", realizou uma missão com duração de 10 horas de voo, que teve inicio no dia 30 de novembro e só terminou no dia seguinte, dia 1 de dezembro.

De acordo com o comunicado avançado esta segunda-feira pela Força Aérea Portuguesa, o C-295 efetuou o transporte de um doente que necessitava de assistência médica urgente dos Açores para o Continente.

"A aeronave descolou do Montijo pelas 12h45 em direção ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, para recolha da equipa médica, e seguiu rumo às Lajes, na Ilha Terceira, onde aterrou pelas 18h30. Pelas 22h10 a aeronave descolou rumo ao Porto, onde aterrou pela 01h50. À chegada, o paciente foi transportado para uma Unidade Hospitalar acompanhado pela equipa médica. A missão terminou às 02h50, quando a tripulação da Esquadra 502 - "Elefantes" aterrou no Montijo", pode ler-se no comunicado.