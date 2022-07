Festival Super Bock Super Rock muda do Meco para o Altice Arena

O festival Super Bock Super Rock vai mudar a sua localização da aldeia do Meco para o Altice Arena no Parque das Nações, em Lisboa, anunciou a organização. "Tendo em conta a declaração do estado de contingência pelo elevado risco de incêndio e a consequente proibição de realização de quaisquer atividades em zona florestal, a organização do Festival vê-se obrigada à única solução possível, a alteração do local", refere o comunicado.