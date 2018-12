Mais de 5 mil cirurgias foram canceladas no Serviço Nacional de Saúde desde que os enfermeiros dos blocos operatórios de cinco centros hospitalares entraram em greve no dia 22 de Novembro. Mas nem todos os enfermeiros concordam com a chamada greve cirúrgica.

"Não apoiamos a greve. É uma greve sectorial e nós fazemos greves gerais", diz à SÁBADO José Correia Azevedo, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (FENSE). "Vai ter resultados perniciosos para os doentes e para os hospitais e não ajuda os enfermeiros."

A greve cirúrgica foi convocada por dois sindicatos formados este ano, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) e a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), que em Setembro foram expulsos das negociações do novo acordo colectivo de trabalho pelo FENSE.

"Estamos a negociar um projecto de acordo colectivo de trabalho. Tivemos uma reunião muito construtiva no passado dia 5 de Dezembro e contamos terminar até dia 20", garante José Correia Azevedo.

O acordo que está a ser negociado inclui três categorias profissionais – enfermeiro, enfermeiro-especialista e enfermeiro-director – e propõe um aumento do vencimento base de €1.201 para €2.020. "Se o governo achar demasiado, propomos um aumento em prestações: 50% no primeiro ano, 25% no segundo e 25% no terceiro. Ainda não recusaram", garante José Correia Azevedo.

A FENSE classifica a forma de luta dos novos sindicatos como "populista". "Atingem áreas muito sensíveis da saúde – no ano passado foi nos blocos de partos – que chamam a atenção. São muito populistas."



Os sindicatos recém-formados acusam o governo de não querer negociar. "Convocámos esta greve porque a negociação do novo acordo colectivo de trabalho arrasta-se há um ano sem avanços", explica Carlos Ramalho, presidente do Sindepor.

O responsável garante que a proposta do governo não correspondeu às expectativas dos enfermeiros e garante que a greve, que segundo o próprio atingiu os 90% de adesão, é para manter. "Esta greve só dura o tempo que o governo quiser. Queremos dialogar e negociar uma carreira justa e digna com três categorias."



O mesmo entendimento tem a Ordem dos Enfermeiros. "O que os enfermeiros querem é uma carreira, não um novo acordo colectivo de trabalho. Há questões que não podem ser resolvidas com o acordo colectivo de trabalho, como a idade da reforma ou a introdução da categoria de especialista na carreira, que os enfermeiros tinham até 2009 e que o governo eliminou", explica à SÁBADO a bastonária Ana Rita Cavaco.

Só com um decreto de lei se poderá introduzir a categoria de enfermeiro-especialista, uma das reivindicações dos sindicatos que decretaram a greve cirúrgica. A Ordem garante que a categoria seria uma mais-valia para o SNS. "Fizemos um estudo com uma universidade para apresentar o impacto financeiro da introdução do enfermeiro-especialista e concluiu-se que os cuidados especializados reduzem a taxa de mortalidade, os dias de internamento e as infecções hospitalares", diz a bastonária Ana Rita Cavaco.

O governo tem-se recusado a negociar com os representantes dos sindicatos em greve. "É muito preocupante, porque não estão a valorizar as 5.000 cirurgias que já foram adiadas. Em vez de procurar uma solução, continuam como se tudo estivesse bem", acusa Ana Rita Cavaco.