Falta de água quente no Hospital de Évora gera queixas de utentes e funcionários

De acordo com o depoimento de testemunhas, o CM teve conhecimento que esta situação já se repete há cerca de 20 dias. No entanto, quando questionou os funcionários da Unidade Hospital de Évora, a duração da falha destes serviços não foi confirmada.



O CM entrou em contacto com o departamento de Relações Públicas que enviou um esclarecimento aos jornalistas avançando que o corte de água quente se deve ao facto de em maio deste ano ter sido detetado um caso de legionella nas instalações da Unidade Hospitalar.



Deste modo, as autoridades médicas avançaram que os duches dos utentes tinham de ser tomados sempre com recurso a água fria, de acordo com o mesmo comunicado.



A situação vai manter-se até novas ordens.

A falta de água quente no Hospital Espírito Santo, em Évora, está a provocar várias queixas por parte de utentes e funcionários.Segundo o que aconseguiu apurar no local, durante toda a manhã desta quinta-feira não foi possível que os utentes tomassem banho.