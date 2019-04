Externado Ribadouro investigado por suspeitas de notas inflaccionadas

A Inspeção Geral de Educação e Ciência abriu um inquérito ao Externato Ribadouro, no Porto, por suspeitas de inflação de notas na disciplina de Educação Física. "Caso se venha a verificar a prática de atos ilícitos destra gravidade, o Ministério da Educação agirá intransigentemente", garantiu o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues ao Jornal de Notícias.

A abertura do inquérito surgiu depois de uma denúncia feita por Alexandre Henriques, autor do blogue com Regras: o também professor de Educação Física divulgou fotos de pautas de notas relativas ao segundo período, garantindo que recebeu as mesmas através de uma "fonte credível". De acordo com as mesmas, num total de 248 alunos inscritos no 10º no referido externato foram 128 os que tiveram nota máxima (20 valores) na avaliação.