Expresso e SIC alvos de ataque informático. Hackers exigem resgate

Piratas informáticos ameaçam que dados dos sites da SIC e SIC Notícias e do semanário Expresso "serão vazados caso o valor necessário não for pago".

Os sites do semanário Expresso e da SIC e SIC Notícias foram este domingo alvos de um ataque informático por parte de um grupo de hackers que exige o pagamento de um resgate para a desbloquear o acesso aos sites.



"Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de cloud (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo", refere a mensagem deixada pelo Lapsus Group, na página principal do canal de televisão.