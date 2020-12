Explosão de prédio em Lisboa. Uma pessoa desaparecida e cinco feridos

explosão seguida de incêndio num prédio na rua de Santa Marta, em Lisboa. O incêndio causou um ferido grave e ainda quatro feridos ligeiros, que já tiveram alta hospitalar. Outra pessoa que estava desaparecida já foi localizada e não se encontrava em casa na altura do desabamento. As buscas pelo outro morador continuam e há suspeitas de que possa estar no inteiro do edifício.

Em declarações aos jornalistas, o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Castro, adiantou este domingo que quatro das pessoas que ficaram feridas já tiveram alta hospitalar e que apenas permanece internado o ferido em estado grave. No edifício no qual decorreu a explosão seguida de incêndio viviam nove pessoas, adiantou.

"A indicação que temos é que no edifício viviam nove pessoas. Dessas nove pessoas, há duas que já foram contactadas, não estavam no edifício. À priori, tudo indica que há cinco pessoas feridas, só nos falta confirmar se são pessoas do edifício ou pessoas que estavam a passar. Neste sentido, temos aqui a suspeita de que faltam duas pessoas. Vamos avançar com a equipa cinotécnica do Regimento de Sapadores Bombeiros", afirmou inicialmente o vereador.



Pelas 13h, atualizou a informação, referindo que um dos moradores não se encontrava em casa na altura do desabamento. A outra pessoa, um jovem de 24 anos segundo o Correio da Manhã, está ainda desaparecida.





Fumo e humidade estão a dificultar buscas nos escombros pelo morador que continua por localizar.

"O facto de haver ainda muito fumo e haver também a humidade decorrente da intervenção do apagar das chamas", disse, acrescentando ainda existir material em combustão no interior do edifício, localizados nos números 41 e 42 da Rua de Santa Marta.