Exército perdeu metade dos efetivos desde 2002

O Exército perdeu desde 2002 metade dos seus efetivos, revela o Público . Os números - atualmente há 12.563 efetivos no Exército - mostram uma tendência de descida que não parece que se vá inverter, já que o Governo cortou no Orçamento do Estado para 2020 as verbas para salários.De acordo com a Associação de Oficiais das Forças Armadas (OAFA), o número de saídas líquidas de efetivos este ano tinha chegado em setembro a 1120.