Paula Brito e Costa, ex-presidente da Associação Raríssimas , exige mais de 147 mil euros de indemnização à associação por considerar o seu despedimento ilegal. De acordo com o Público , a ação da antiga líder da Raríssimas deu entrada no Tribunal de Trabalho de Loures em fevereiro do ano passado e pretende impugnar o despedimento e pedir a devolução de 384 mil euros que a instituição lhe exige.Houve uma primeira audiência em dezembro para uma tentativa de acordo que não ocorreu. Assim, o início do julgamento ficou marcado para ontem, quarta-feira, mas acabou suspenso por se aguardar a transferência da ação que a Raríssimas colocou contra Paula Brito e Costa, no Tribunal Cível de Loures, para o mesmo Tribunal de Trabalho.