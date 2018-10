Major Vasco Brazão estava na República Centro-Africana em missão. Comentou o inquérito ao reaparecimento das armas no Facebook.

O major Vasco Brazão, militar português visado pela investigação ao reaparecimento das armas roubadas em Tancos, chega a Portugal hoje. A confirmação foi dada à SÁBADO pelo advogado de defesa, Ricardo Sá Fernandes.



Contudo, Brazão não será ouvido ainda hoje pelo Tribunal de Instrução Criminal. O ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) encontrava-se em missão da força das Nações Unidas na República Centro-Africana e antes, tinha chegada prevista para terça-feira.



Anteriormente, Sá Fernandes já frisou que o seu cliente quer "esclarecer os equívocos" relacionados com a investigação do processo Operação Húbris, sobre a recuperação das armas furtadas em Tancos.



"Não houve a prática de nenhuns ilícitos da parte dele e das pessoas que ele comandou. Há um desfasamento entre instituições, mas nenhuma actividade criminosa", declarou aos jornalistas Ricardo Sá Fernandes à porta do TIC. Vasco Brazão foi alvo de um pedido de detenção feito pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal ao Estado-Maior General das Forças Armadas. A partir da República Centro-Africana, já comentou várias vezes o caso do reaparecimento das armas no Facebook.



O director da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, e o civil João Paulino ficaram em prisão preventiva depois de terem sido ouvidos pelo tribunal. Os restantes arguidos ficaram sob Termo de Identidade e Residência, suspensos de funções e proibidos de contactar com outros suspeitos. Vasco Brazão é o nono arguido: além de Paulino e Vieira, foram detidos três responsáveis da PJM e três elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé.