Ex-concorrente da Casa dos Segredos agride GNR

Um militar da GNR do posto de Santa Cruz, Torres Vedras, foi esfaqueado na noite de quarta-feira quando tentava deter um ex-concorrente da Casa dos Segredos que estava a provocar desacatos na zona de bares daquela localidade.

Segundo o CM apurou, pouco depois das 23h00, uma patrulha da GNR de Santa Cruz foi acionada após um alerta que dava conta de um homem, Bruno Nunes, que estava a causar distúrbios no bar Dali, no Passeio Marítimo. Mas assim que o carro-patrulha parou, o homem correu na direção da viatura e, com um canivete, furou um dos pneus.



Os dois militares tentaram manietar o agressor e nessa altura um deles foi atingido com a mesma arma, que ficou espetada numa das mãos. Apesar de estar a perder sangue o militar conseguiu deter e algemar o suspeito, que foi levado sob detenção.



