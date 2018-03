As escolas com alunos estrangeiros conseguem obter melhores notas em comparação com as que têm menos imigrantes, revela um estudo de investidores do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa. Mas há um número limite, avança o Público.

Os investigadores Isabel Flores e o ex-ministro da Educação, David Justino analisaram os resultados a Matemática no Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), da OCDE, de 2015 e concluíram que as escolas com até 20% de estrangeiros conseguem melhores notas.

"As escolas beneficiam em ter alguns imigrantes, mas não demais", diz a investigadora Isabel Flores. Depois desse valor, criam-se cenários de gueto e os resultados baixam. Estas escolas com maior número de imigrantes são também as que se situam em zonas mais pobres.

Os investigadores calcularam que a diferença entre as escolas com alguns imigrantes e aquelas sem imigrantes ou com demasiados é de um mais de um ano de atraso na aprendizagem.

Em Portugal, a percentagem de alunos imigrantes é de 10%, incluindo os nascidos fora do país e os nascidos em Portugal.