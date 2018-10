O mês de Setembro que acabou neste domingo é o mais quente em Portugal desde que há registos. A conclusão é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em dados divulgados na edição desta segunda-feira do jornal Público. Ao todo, foi observada uma temperatura média de 23,1°C – bem acima do segundo Setembro mais quente, no ano de 1985, com uma média de 22,89°C.

"À partida deverá ser [o Setembro mais quente] porque a diferença para o que vem a seguir, que foi em 1985, ainda é razoável", explicou Vanda Pires, meteorologista da divisão de clima e alterações climáticas do IPMA, ao jornal através de dados até ao dia 27 do passado mês. Este sábado e domingo, as temperaturas máximas rondaram os 30 graus em grande parte do continente.

Os restantes dias do mês de Setembro caracterizaram-se por "valores médios da temperatura do ar muito altos e muito superiores aos respectivos valores normais". Em especial destaque ficou o dia 1 de Setembro, em que a temperatura máxima chegou aos 36°C, a média ficou nos 27,2°C e a mínima nos 18,3°C.