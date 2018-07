Estado recusa pagar indemnização por teste do pezinho falhado

Por causa de vários recursos, o Instituto Ricardo Jorge e ARS não pagaram a indemnização de 90 mil euros aos pais da criança.

Desde 2013 que os pais de uma menina de Marco de Canaveses lutam em tribunal para serem indemnizados pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) e pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSRJ), devido a não terem recebido os resultados do teste do pezinho da filha. Segundo o Jornal de Notícias, a falha na entrega deste teste provocou graves problemas de saúde à criança.

A causa do processo deve-se à dificuldade em pagar os vários tratamentos a que é submetida a rapariga, hoje com 12 anos. Os constantes recursos têm adiado o pagamento aos pais.

O diagnóstico precoce foi feito no centro de saúde, a 21 de Dezembro de 2005, dia em que a rapariga nasceu. Foi dado um código aos pais para que consultassem os resultados na Internet, e, se fossem positivos, seriam avisados. O teste terá sido enviado três dias após o nascimento da menina pelos CTT para o INSRJ, mas o instituto diz nunca ter recebido os dados, levando a que os pais nunca tenham sido avisados dos resultados do exame.

O estado de saúde da criança foi piorando, tendo ficado internada durante 20 dias no Hospital de São João. Nesse hospital foi diagnosticada a doença da glândula tiróide que provoca perturbações no desenvolvimento. Se a doença tivesse sido detectada a tempo, seria curável com medicação dada nos primeiros dias de vida.

Em 2013, os pais puseram uma acção no Tribunal Administrativo de Penafiel, para receberam uma indemnização de 90 mil que pagaria os tratamentos da menina. Apesar de terem vencido a acção, mas o INSRJ e a ARSN recorreram, daí a terem o pagamento aos pais.

Os tentaram uma providência cautelar para que as instituições fossem pagando por prestações mensais a indemnização. O tribunal deu razão aos pais e obrigou as entidades a pagar 887,96 euros por mês.

Citado no Observador, o INSRJ recorreu novamente da decisão, alegando que a atribuição da quantia mensal a título provisório assume natureza antecipatória com uma decisão do tribunal superior. A instituição afirma que não teve culpa de os pais não terem tido conhecimento do resultado do teste.

O Jornal de Notícias adiantou que, quando a rapariga atingir a maioridade, a sua saúde será reavaliada para determinar uma nova indemnização por danos biológicos, patrimoniais e não patrimoniais.