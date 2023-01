Estado. A grande jubilação nos serviços públicos

Quando Maria Henriqueta Silva entrou para o Centro de Saúde de Perafita, há 38 anos, aquela zona periférica do Porto ainda era rural. “Agora é semiurbana: há cada vez menos pessoas ligadas à agricultura e mais nos serviços e a viajarem para trabalhar na cidade”, descreve a médica de família. Ao longo de quase quatro décadas não viu só esta mudança – acompanhou várias gerações, seguiu grávidas e depois os filhos, orientou doentes para outras especialidades do SNS quando foi preciso. “Um médico de família tem a possibilidade de conhecer as pessoas e de as enquadrar num contexto individual, profissional e familiar”, explica. Maria Henriqueta tem 65 anos e vai reformar-se no próximo mês de dezembro após 41 anos de carreira – a sua será uma das centenas de saídas de médicos de família por reforma este ano, uma tendência que está em níveis-recorde.