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Portugal

Era assim a vida dos políticos com 22 anos

Francisco Máximo Gaié , Rita Rato Nunes 05 de maio de 2026 às 23:00

O mote era o fim da vida académica e os primeiros passos no mundo do trabalho e da política. Foram oito as figuras da política que contaram como foi o seu percurso no início da vida adulta.

O que andavam a fazer as figuras da política nacional quando tinham 22 anos, a idade que faz a SÁBADO? Luís Marques Mendes, João Cotrim de Figueiredo, José Manuel Pureza, Mariana Leitão, Rui Tavares, Inês Sousa Real, Miguel Albuquerque e José Manuel Bolieiro foram ao baú procurar fotos desses tempos - uma tarefa nem sempre fácil, porque na altura não havia telemóveis e não se tiravam fotografias como hoje.

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