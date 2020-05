Endoscopias e colonoscopias com redução de mais de 20%

Até ao dia 8 de maio, o número de endoscopias altas realizadas diminuiu 22% e as colonoscopias 25%. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que relembrou aos pacientes a importância destes procedimentos e garantiu que as unidades de saúde podem ser visitadas em segurança.





"Desde janeiro até 8 de maio, relativamente às endoscopias digestivas altas há uma diminuição de 22% e relativamente às colonoscopias a diminuição é de 25%. São números acumulados sendo que, como é óbvio, é um quadro com maior impacto em março e abril", disse Lacerda Sales."É uma área que nos preocupa, cruza muito com a de oncologia e deteção precoce de situações oncológicas. Obviamente vamos fazer um esforço para recuperar todos estes procedimentos no mínimo espaço de tempo. Faço um apelo para que as pessoas não tenham medo, há muita segurança e é importante que se façam deteção precoces de situações oncológicas", afirmou o secretário de Estado.

Sobre o plano para a retoma da atividade regular nas unidades de saúde, António Lacerda Sales disse que está tudo definido no despacho da ministra Marta Temido, publicado no início de maio.

