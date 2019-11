O tribunal chamou novamente três testemunhas para a sessão: dois inspetores da Polícia Judiciária e um perito do laboratório da polícia científica.

A fase de produção de prova teria terminado na sessão anterior, mas a juíza ordenou a reabertura devido a dúvidas sobre a contaminação da arma do crime, dúvidas essas que beneficiariam a defesa de António Joaquim Em declarações aos jornalistas à chegada ao tribunal, o advogado de António Joaquim, Ricardo Serrano Vieira, afirma que estão a ser ouvidas novamente as mesmas pessoas porque "algo que foi dito no passado não bate certo".