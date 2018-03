Dois feridos graves em incêndio por fuga de gás em Sintra

Duas pessoas ficaram feridas com gravidade depois de saltarem de um prédio em chamas em Monte Abraão, Sintra

O incêndio, que deflagrou pelas 16h53, terá sido provocado por uma fuga de gás e obrigou ao evacuamento do edifício.



Mais sete pessoas ficaram feridas e foram assistidas no local pelos serviços de emergência. Os feridos graves foram transportados para o Hospital de Santa Maria em Lisboa.