EN 101, que liga Fafe a Guimarães, causou um morto e quatro feridos graves.

Há ainda três feridos ligeiros, crianças com idades entre os nove meses e os sete anos.A vítima mortal, apurou o, será um jovem com cerca de 20 anos, que conduzia uma das viaturas envolvidas no aparatoso acidente.A colisão envolveu três viaturas e o alerta foi dado perto das 17h00 deste domingo.A estrada em que aconteceu o sinistro está cortada desde a hora do acidente.