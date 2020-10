Aos 68 anos, o "humanista nem de esquerda nem de direita" Orlando Cruz está na corrida a Belém pela quarta vez, mas em autárquicas já se candidatou ao Porto pelo PPV/CDC (2017), a Matosinhos pelo PTP (2013), a Gaia pelo PURP (2016) e à junta de Fagilde (Mangualde) como independente. Em 2013, descreveu-se à Lusa como "empresário falido", antigo "taxista, camionista, ator de novelas, dono de restaurantes e de supermercados". Hoje apresenta-se àcomo "engenheiro eletrotécnico", "dono de uma empresa de transportes" e "jornalista/comentador" da SportTV – o que é mentira: "Liga para os programas de opinião pública como telespectador. Não é comentador", explica fonte do canal. Confrontado, Cruz assume não ser "comentador oficial": "Faço comentário por telefone, é como se fosse [oficial]."Quando apresentou a candidatura em 2015, chegou a fazer um vídeo a dançar e a fazer playback da canção "Radio Gaga" dos Queen. Veja:Além de Cruz, também o chefe de cabine da SATA e presidente do PDR, Bruno Fialho, e o felgueirense Paulo Alves, empresário do sector do calçado, anunciaram a intenção de se juntarem à corrida a Belém. Conheça-os nadesta semana.