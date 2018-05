A tradição académica varia de universidade para universidade, principalmente na questão do uso do traje. Algumas comissões de praxe e instituições de ensino superior são mais exigentes e proíbem de todo o uso de maquilhagem e piercings visíveis quando o aluno está trajado.

No Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL), o código de tradição académica proíbe "o uso de qualquer tipo de maquilhagem" e recomenda que "o estudante que possui piercings em locais descobertos deve retirar o piercing quando trajado, ou tapá-lo com adesivo cor de pele."

Em declarações ao Diário de Notícias, João Gouveia, estudante e dux da universidade lisboeta, garante: "não proibimos as pessoas de usar maquilhagem no dia-a-dia. Mas, se querem trajar, têm de cumprir tradição académica". O estudante alega que o traje serve "para mostrar quem realmente somos, que não existem diferenças entre nós". José Gouveia chega a afirmar que é proibido o uso de cosméticos como BB Cream (creme que imita uma base) e que os membros da praxe levam toalhitas para limpar a cara de quem desobedece à regra em ocasiões de jantares e festas. Além disto, trazem ainda adesivos para tapar as unhas de gel com cor – "são objectos de ostentação", conclui o estudante.

No Porto, não há um código de praxe definido: Américo Martins, dux veteranorum, defende que "a mulher tem de sentir-se bem", pelo que aceita maquilhagem e verniz desde que sejam discretos. Já os piercings são proibidos e devem "ser retirados ou tapados".

Na Universidade de Aveiro, o Código da Faina defende que "não devem ser usados quaisquer adornos extratertúlio", como os "brincos e piercings psicadélicos, maquilhagem susceptível de causar cegueira (batons, sombras, etc.), elásticos ou fitas para o cabelo fluorescentes, luvas, guarda-chuva, bengalas", apelando à "sobriedade da simplicidade e descrição" dos "mais vaidosos". Os autores do código defendem que estes critérios são recomendações e que não obrigam ninguém a fazer algo que não queiram.

Em Coimbra, o dux veteranorum João Luís Jesus defende que o que importa é o "bom senso no uso de capa e batina" e que a regra principal do traje académico é que tudo o que se destaque seja retirado, como piercings, brincos e maquilhagem.

O código do traje académico varia consoante a universidade

Não há um código universal para o uso do traje, embora algumas regras se apliquem na generalidade das instituições. De uma forma geral, os códigos indicam todas as peças de roupa utilizadas no traje (meias, colete, camisa, sapatos) e estabelecem regras que devem ser respeitadas. Por exemplo, em várias universidades do país as camisas não podem ter botões de punho ou colarinho e os sapatos com atacadores devem ter um número ímpar de casas. É também comum proibirem sapatos femininos com saltos com mais de 3 centímetros de altura.

Segundo o código de Traje Académico da Escola Superior de Educação de Setúbal, os estudantes que faltem à cerimónia de traçar da capa estão impossibilitados de usar o traje académico e impõe que os "vermes" (palavra utilizada no código referente aos alunos caloiros) só possam usar a vestimenta depois de efectuarem a segunda matrícula na instituição de ensino (ou seja, transitarem para o segundo ano).

Também o Código de Praxe da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa impede, no artigo 40.º, o uso de qualquer tipo de maquilhagem e só permite "unhas sem pinturas e de tamanho discreto. Caso seja pretensão ter unha postiça ou de gel, só será permitida francesa simples, caso contrário as unhas terão de ser tapadas com adesivo da cor da pele", passando a regulação das normas para os estudantes com mais matrículas, isto é, os alunos que estejam há mais tempo no estabelecimento de ensino.

O que acontece a quem desobedece ao código?

O dux João Luís Jesus de Coimbra conta que quem não cumprir as regras é "aconselhado" a colocar-se de acordo com as mesmas. Pode aplicar-se ainda aos alunos que desrespeitarem o código uma sanção simbólica: apanham com uma colher nas unhas.

Porém, várias associações de estudantes do país sublinham que o traje existe além da praxe. Segundo a Lusa, Alexandre Amado, presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC), relembra que "a capa e a batina existem independentemente da praxe" e que não faz sentido impor regras de vestuário nos dias de hoje. Também Xavier Vieira, presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro, assevera que cada estudante tem "livre arbítrio" para usar o traje como quiser e que não é obrigado a sujeitar-se às regras da praxe.