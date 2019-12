A capital do Natal em Algés, que arrancou na passada sexta-feira, está envolta em polémica depois de dezenas de visitantes espanhóis terem reportado a "fraude" que foi a visita ao que prometia ser a "recriação da Lapónia".O Canal Extremadura, de Espanha, dá conta de milhares de reclamações de visitantes que consideram o parque temático como um "grande golpe"."Tapetes sem neve, atrações fechadas, terreno degradado", são algumas das críticas que se podem ler naquele meio.Segundo o mesmo meio, várias agências de viagens de Espanha já estão a cancelar as reservas feitas até então. Por outro lado, a União dos Consumidores assume que está a receber centenas de reclamações.Através do Facebook, uma visitante refere que grande parte das barracas estavam fechadas e que a suposta neve prometida é uma espécie de "massa branca", que, misturada com a areia do local dá uma impressão de "lama". A mesma visitante diz ainda que a roda gigante, que prometia ser a maior da Europa, é mais pequena que a que está no centro de Lisboa.O bilhete de família tem um custo total de 88 euros e é proibida a entrada de comida ou bebida no recinto.