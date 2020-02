O deputado do PS Pedro Coimbra foi acusado de injúrias a um árbitro durante uma prova do Campeonato do Mundo de Nações de Pesca Desportiva que decorreu a 9 de setembro em Montemor-o-Velho, e na qual um familiar seu participava. De acordo com o Público , o tribunal responsável pelo caso pediu à Assembleia da República o levantamento de imunidade do também presidente da Assembleia Municipal de Penacova, que exige agora imunidade, para que não tenha de ir a tribunal.À Comissão da Transparência, Pedro Coimbra começou por dizer que não estava no local e que o queixoso queria apenas denegrir a sua figura de deputado. Dias depois, já admitiu ter sido convidado a assistir ao evento como deputado - mas em hora diferente à que constava na queixa. Ao jornal, o parlamentar admitiu uma "altercação" mas diz não ter "ofendido ninguém" e que foi "aconselhado a não aceitar o levantamento de imunidade" - mas que, se for levantada, "ainda bem", porque servirá para esclarecer os factos.