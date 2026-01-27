Sábado – Pense por si

Portugal

Proteção Civil eleva estado de prontidão para nível máximo devido ao mau tempo

Luana Augusto
Luana Augusto 12:36
As mais lidas

"Carácter destrutivo" da próxima tempestade está a deixar as autoridades em alerta. Proteção Civil diz estar a "antecipar eventuais necessidades de alojamento de emergência de pessoas".

Depois da depressão Ingrid e da Joseph, agora é a vez da Kristin. Face ao "carácter destrutivo muito significativo" dessa tempestade, a Proteção Civil decidiu elevar esta terça-feira o estado de prontidão para o nível quatro - o máximo - entre Setúbal e Viana do Castelo.

Mau tempo provocou o deslizamento de terras na freguesia de Sistelo, Arcos de Valdevez
Mau tempo provocou o deslizamento de terras na freguesia de Sistelo, Arcos de Valdevez HUGO DELGADO/LUSA

A tempestade Kristin trará "ventos muito intensos nas zonas Norte e Centro e já há diversos avisos vermelhos emitidos para o território do Continente", começou por esclareceu Nuno Lopes, do IPMA, numa conferência de imprensa conjunta com a Proteção Civil. "Não é só vento, temos também a precipitação, a queda de neve, a agitação marítima... Mas aqui o foco, e que foi o que nos levou a nomear a depressão, é o vento que pode ser muito muito intenso."

Segundo o presidente da Proteção Civil, José Manuel Moura, o expectável é que o mau tempo se faça sentir principalmente entre as 15h desta terça-feira e as 6h de quarta-feira, isto porque os ventos podem atingir os 140 km/h. Recomendou, por isso, a fixação de estruturas soltas.

O comandante nacional da Proteção Civil, José Ribeiro, considerou que este se trata de um "fenómeno complexo" e, por estar em causa a "segurança de pessoas e bens", anunciou a elevação do "estado de prontidão especial para o nível quatro". "Significa uma prontidão de até 100% dos dispositivos num prazo de 12 horas", explicou.

O mesmo comandante afirmou ainda que a Proteção Civil irá "efetuar um conjunto de pré-posicionamentos em locais estratégicos para poder responder à procura operacional que estimamos". Além disso, enumerou outras medidas que serão colocadas em prática, nomeadamente: "trabalhar na área do apoio social, antecipar eventuais necessidades de alojamento de emergência de pessoas, e ver com os operadores rodoviários um conjunto de medidas de mitigação do impacto da situação".

Artigos Relacionados
Tópicos Depressão
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Proteção Civil eleva estado de prontidão para nível máximo devido ao mau tempo