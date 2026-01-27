Depressão Joseph deixa milhares sem eletricidade, diz E-REDES

Número de clientes sem energia caiu de cerca de 40 mil durante a madrugada para 10 mil ao final da manhã, com centro e norte litoral entre as zonas mais afetadas. E-REDES tem 400 operacionais no terreno.

A rede elétrica nacional foi afetada nas últimas horas pelas condições meteorológicas adversas associadas à depressão Joseph, provocando falhas no fornecimento de eletricidade em várias regiões do continente. Durante a madrugada, por volta da 01h00, registavam-se cerca de 40 mil clientes sem energia, sendo o distrito de Viana do Castelo o mais impactado.



Segundo a informação divulgada pela E-REDES, as avarias ocorreram sobretudo nos níveis de Média e Baixa Tensão, levando à mobilização das equipas operacionais ao longo da noite para reposição do serviço.

Às 09h00, o número de clientes afetados tinha já descido para cerca de 8 mil, mantendo-se no terreno o dispositivo operacional para resolver as ocorrências ainda pendentes. No final da manhã, às 11h30, contabilizavam-se aproximadamente 10 mil clientes sem fornecimento de energia, com as regiões do centro e do norte litoral a concentrarem o maior impacto.

A E-REDES indica que tem 400 operacionais mobilizados no terreno, com todas as equipas disponíveis ativadas, num esforço de reforço preventivo para responder a eventuais agravamentos do impacto das condições meteorológicas na rede de distribuição.