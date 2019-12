Quem mora em Miragaia já sabe que as primeiras zonas a inundar são a Fonte da Colher e o Café da Mariana. Carlos Robim, nome conhecido naquela zona histórica, andava sempre atento aos sinais e era o próprio, ainda antes da Protecção Civil chegar, a dar o alerta aos vizinhos. Mas isso foi antes de ter falecido, "era um filho da água", lembra Rui Brandão, de 67 anos, amigo do antigo herói daquelas arcadas fustigadas pela depressão Elsa.

Desde 2006 que Miragaia não via a água subir tanto como hoje de madrugada. "Veio até aqui", diz Daniela Sousa, de 20 anos, apontando na parede uma pedra que lhe dava pelo ombro. Segundo o comandante Cruz Martins, da Capitania do Douro, a marca atingida foram os 80 centímetros, "mas a situação pode piorar": "temos estado a monitorizar toda a situação na bacia hidrográfica do Douro que, por sua vez, sofre as descargas de água de uma série de rios afluentes, o que leva a que neste momento as albufeiras ao longo de toda a bacia – que são mais de 200km – estejam quase no seu nível máximo." Juntando a estas descargas a subida das marés, a previsão agrava-se para a noite de hoje nas zonas da Foz, da Ribeira, da Afurada e pontos ribeirinhos de Vila Nova de Gaia, e em Miragaia. "É muito plausível que o nível da água aumente e se calhar mais do que aumentou esta manhã."

Manuel Santos, de 58 anos, que já passou por três cheias, sabe o que isso significa. "Vamos ter que ficar atentos a noite toda", diz atrás do balcão da Casa de Pasto Flor da Alfândega, que sobreviveu às cheias que se fizeram sentir com especial incidência entre as 5h30 e as 6h30 da manhã. "A água não chegou aqui, ficou em cima do passeio. Mas já para sair de casa – e faz um gesto com o pescoço apontando a direção do número 53 da Rua de Miragaia, onde vive – tinha água à porta."

Também Joaquim Silva, de 53 anos, sofreu idêntico susto. "Afligi-me de noite com as sirenes", que tocaram por volta das 5h30 para avisar a população das cheias. Saiu de casa para ir trabalhar, ali perto no Hospital de Santo António, mas às 8h30 já estava de volta e com água à porta. "Agora estou em suspenso" e enquanto não conseguir entrar em casa não vai saber que danos lhe causaram estas cheias.

A ajudar a população no local estão os Bombeiros Sapadores, que vão ficar atentos aos pedidos de ajuda que possam surgir durante o final do dia e noite. Da parte da Capitania, o Comandante Cruz Martins foi claro: todos os bens de valor e viaturas devem ser retiradas das zonas de risco. "Estamos de forma coordenada com outras forças de proteção civil a implementar uma série de medidas no sentido de minimizar os eventuais efeitos das cheias, nomeadamente estragos materiais. Não se põe para já a hipótese de risco de vidas humanas, mas é preciso assegurar estes valores."

O nível de alerta de cheias foi revisto de laranja para vermelho e, para além das áreas mencionadas, também a Régua é um dos locais mais atingidos pela depressão Elsa e que pode voltar a registar inundações.