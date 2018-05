Quinze anos após o fenómeno das "Mães", a população de Bragança volta a enfrentar uma cisão social. Desta vez, porém, o fenómeno não é a prostituição, mas sim um desfile gay, que decorrerá este sábado pelas ruas da cidade, organizado pelo Movimento LGBTIQ de cidade.Nas últimas semanas, a realização do desfile provocou um intenso debate na cidade, discussão que chegou à Assembleia Municipal. A iniciativa de levar ao órgão autárquico o voto de congratulação pela marcha organizada pelo movimento LGBT partiu do Bloco de Esquerda e acabou aprovada com um voto contra, 43 abstenções e 18 votos a favor, e a invocação do Dia da Liberdade por defensores e opositores do movimento.O eleito do PSD, Fernando Gonçalves foi o único que votou contra, argumentando que "pôr em evidência um fenómeno destes é destruir a liberdade e os valores do 25 de Abril" e considerou a iniciativa "lamentável".Outro eleito do PSD, Eduardo Malhão, considerou que "não foi muito feliz a ideia de realizar esta manifestação em Bragança" porque passa a imagem de "é uma cidade conservadora", mas, apesar de discordar da iniciativa, optou por abster-se na votação.O eleito social-democrata quis ainda saber se a marcha "está autorizada pela Câmara e pela polícia", pergunta à qual respondeu a eleita da CDU, Fátima Bento, apontando que "as manifestações não carecem de autorização, apenas de serem comunicadas e a Câmara assumir a segurança".A apresentação do voto de congratulação foi feita e defendida por Catarina Assis, eleita do Bloco de Esquerda, que realçou que a marcha será organizada pelo núcleo de Bragança do movimento LGBT e que "vem na sequência das ações de sensibilização organizadas desde 1997 pelo direito à diferença e à não discriminação".Sara Canteiro, representante do movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis), já declarou esperar que a iniciativa seja "aquele clique" que é preciso para as pessoas começarem a falar mais sobre isto, a compreender mais e principalmente a não ter medo".A organização conta com "100 a 150" participantes, a maioria esperada de outras zonas de Portugal e da vizinha Espanha, e "poucos de Bragança", como admitiu à Lusa a representante que, "passo a passo", espera "conseguir abrir mentalidades e trabalhar mais com a comunidade" local.Foi em 2013, que um grupo de "mães" de Bragança pôs a correr um abaixo-assinado pedindo às autoridades ajuda para "salvar" a cidade de "uma onda de loucura" provocada por imigrantes brasileiras alegadamente ligadas à prostituição.Cerca de um centena de pessoas já subscreveram o documento da autoria de quatro mulheres que se auto-intitulam "Mães de Bragança", embora seja essencialmente enquanto esposas que mais se queixam. "Sabemos que desde o início dos tempos sempre houve prostituição, mas o que está a acontecer em Bragança é uma autêntica onda de loucura, que tem de ser combatida e travada".