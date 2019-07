A demolição do prédio Coutinho , em Viana do Castelo, vai custar cerca de 35 milhões de euros aos contribuintes, mais 22 milhões do que o previsto por José Sócrates, há 20 anos.

Quando o então ministro do Ambiente do governo de António Guterres deu corda a um relógio no jardim da Marina de Viana do Castelo, com contagem decrescente até 31 de dezembro de 2003, apontou dois anos e meio e uma quantia de 12,6 milhões de euros para devolver a estética urbanística à cidade de Viana do Castelo.