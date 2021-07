Death Clean: da limpeza de cenários de crime até à desinfeção da covid-19

Pedro Badoni é o fundador da Death Clean, apresentada como "a primeira e única empresa europeia responsável e legalmente acreditada para a intervenção em locais contaminados de Risco Biológico". O projeto nasceu em 2008 e, quando surgiu a covid-19, não tiveram mãos a medir: "Num momento inicial posso dizer que emails por dia eram mais de 100 e chamadas umas 60. Por dia. A nossa média de trabalho efetivo se calhar ronda as cinco por dia. Foi um boom muito grande e não tínhamos capacidade de dar resposta a toda a gente no momento. Fomos fazendo aquilo que conseguíamos, até porque o nosso trabalho é limpeza e desinfeção, não é chegar lá e pulverizar produto. Isso é errado. Não fazemos uma desinfeção numa hora, desinfetar uma casa pode levar um dia. E temos o nosso know how, o nosso estatuto. A covid para nós é um serviço dentro de muitos outros. Muitas empresas só faziam aquilo, nós não."







A lista de serviços é extensa e, em alguns casos, arrepiante: Crime e Trauma, Mortes Violentas, Decomposições, Fluidos Corporais e Biológicos, Surtos, Epidemias, Contaminação. Quanto à imagem da empresa estar mais virada para o crime, Badoni esclarece: "Muita gente pensa só no crime, quando na verdade - e ainda bem - estamos num país muito seguro, onde as situações de homicídio são uma taxa muito reduzida. Quando a empresa nasceu em 2008 sabia que os homicídios não seriam o nosso core e sim a parte biológica. Agora é fácil ver alguém com fato, dada a pandemia, mas se recuarmos até antes de 2020, falar de risco biológico ou andar de fato era algo quase de outro planeta. Éramos claramente olhados de lado, hoje não, é normal."



O crime continua a ser uma parte importante do negócio e percebe-se o porquê da necessidade deste tipo de serviço, como salienta Pedro Badoni: "Ninguém imagina o que é o cenário após uma morte, às vezes violenta. As pessoas não imaginam o stress pós traumático que vão ter quando limpam o local de um ente querido ou de um amigo. Nós temos formação e ferramentas que nos dão a possibilidade de não haver uma ligação sentimental, mas apenas profissional. Agora imagine quando é um familiar que já é tocado pela situação e vai estar a apanhar restos mortais, fragmentos ósseos, partes da pessoa."



A maior parte dos clientes chega de particulares, através dos familiares das vítimas, como explica Pedro: "A responsabilidade do local é do dono da casa. Entendo que a autoridade se possa sentir melindrada em dar o nosso contacto, mas há algo que defendemos há muito tempo, e pode ser que se venha a alterar: não estamos aqui a beneficiar uma empresa, estamos sim a dar uma solução a uma família que está traumatizada com a situação. Isto mexe com duas coisas: a parte traumática e a parte legal. Os resíduos não podem ser colocados no contentor comum, isto é como um resíduo de hospital."