Não foi assim há tantos anos que Raquel Abecassis reviu, "lá por casa", uma longa lista de outros Abecasis, só "com um esse" como ela. Nos anos 80, o pai, Nuno Krus Abecasis, era presidente da câmara de Lisboa e fez uma visita a Israel. Numa entrevista na rádio, falou sobre a sua origem judaica e confessou um desejo: gostaria de conhecer os familiares com o mesmo nome que viviam no país. Veio de lá com "uma lista infinda", recorda a filha que também faria uma breve passagem pela política.Os Abecasis não são exemplo único entre personalidades do passado recente da política nacional com origens judaicas. Houve também um Presidente da República (Jorge Sampaio), dois secretários de Estado (Alberto Arons de Carvalho e Francisco José Viegas), entre outros.