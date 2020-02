Uma menina de dois anos ficou presa dentro de uma carrinha de transporte escolar em Porto de Mós, Leiria.



A notícia foi avançada pela SIC Notícias. A criança de dois anos ficou esquecida na cadeira da carrinha durante oito horas na passada segunda-feira.



Segundo o canal de televisão, a criança costumava viajar na carrinha juntamente com a irmã e irmão mais velho.



Ninguém achou estranho a demora da criança, que apareceu em casa apenas pelas 18h00.



Os responsáveis do Centro Paroquial de Assistência do Juncal, em Porto de Mós, Leiria, reportaram o sucedido aos pais apenas à noite.