Covid-19. Portugal tem o R(t) mais alto da União Europeia

A região dos Açores está na zona vermelha do gráfico do desconfinamento da covid-19 e quatro regiões de Portugal apresentam um R do coronavírus acima de 1, situando-se na zona amarela da matriz de risco. Segundo o relatório epidemiológico do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), o índice de transmissibilidade da pandemia em Portugal é o maior em toda a União Europeia (1,07), com o país a ser o único da UE com um R acima de 1.