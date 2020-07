Covid-19. Portugal com mais três óbitos e 203 casos de infeção

A pandemia de Covid-19 já fez 1.725 vítimas mortais em Portugal. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira, registaram-se mais três óbitos nas últimas 24 horas.O número de casos confirmados no País chegou aos 50.613, com mais 203 novos casos de infeção confirmados desde o dia anterior.Dos novos casos registados, 146 concentram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreram também os três óbitos.Há em Portugal 35.875 recuperados da Covid-19, um aumento de 249 nas últimas 24 horas.Dos 403 doentes internados (mais um que no dia anterior), 43 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais dois).Aguardam resultado laboratorial 1.600 pessoas.

A pandemia de Covid-19 já provocou a morte de pelo menos 660.787 pessoas e infetou mais de 16.769.080 em todo o mundo.