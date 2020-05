Portugal regista este sábado 1.203 vítimas mortais devido à pandemia de





nas últimas 24 horas.De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde , registaram-se 227 novos casos de infeção no País, subindo o total para 28.810.

O número de doentes recuperados da covid-19 em Portugal voltou este sábado a ter um aumento significativo, com mais 494 casos de recuperação em 24 horas.Já na sexta-feira foi registado um aumento no número de recuperados, com mais 130 casos de recuperação relativamente a quinta-feira. covid-19 , com mais 13 óbitos confirmados