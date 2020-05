Covid-19. No dia 15 de maio foi ultrapassada a barreira dos 20 mil testes diários

Foram feitos desde o dia 1 de março mais de 770 mil testes de diagnóstico à Covid-19. Segundo informou esta quarta-feira o secretário de Estado da Saúde, no dia 15 de maio foi ultrapassada a barreira dos 20 mil testes diários."Já foram feitos em maio mais testes que no mês de abril", disse ainda António Lacerda Sales.

A 25 de maio, 4% dos testes positivos foram feitos a norte do país, 1% no centro, 2% no Algarve e 7% em Lisboa e Vale do Tejo.



Lacerda Sales adiantou ainda que desde o dia 11 de maio, a percentagem de teste positivos foi sempre inferior a 5 %.



O número de vítimas mortais em Portugal devido à Covid-19 aumentou esta quarta-feira para 1.356, tendo-se registado nas últimas 24 horas 14 óbitos.



Os casos confirmados subiram para 31.292, com um aumento de 285 relativamente ao dia anterior.



O número de doentes recuperados chegou hoje aos 18.349, com uma subida de 253 casos de recuperação nas últimas 24 horas.