Covid-19. Mais 14 mortos e 285 infetados em Portugal em 24 horas

O número de vítimas mortais em Portugal devido à Covid-19 aumentou esta quarta-feira para 1.356, tendo-se registado nas últimas 24 horas 14 óbitos.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, o número de casos confirmados subiu para 31.292, com um aumento de 285 (mais 0,92%) relativamente ao dia anterior.O número de doentes recuperados chegou hoje aos 18.349, com uma subida de 253 casos de recuperação nas últimas 24 horas.