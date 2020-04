Covid-19: Há zonas de Lisboa onde a poluição diminuiu 80%

Com o encerramento de indústrias e a diminuição no uso dos transportes devido à pandemia do novo coronavírus , as emissões de dióxido de azoto em Portugal e Espanha diminuíram. Lisboa é a cidade portuguesa em que essa diminuição foi mais "drástica", chegando a 80% em algumas zonas da capital. No Porto, atingiu 60% em alguns pontos.Este é o resultado da monitorização das emissões de dióxido de azoto na Península Ibérica entre 10 e 28 de março pelo AIR Centre, o Laboratório de Observação da Terra do Centro Internacional de Investigação do Atlântico -- um período que corresponde, aproximadamente, à declaração do estado de emergência.Estes dados indicam "um efetivo aumento do nível da qualidade do ar", explicou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) num comunicado enviado às redações. E "esta evolução é particularmente benéfica para reduzir a probabilidade de afetar pessoas com problemas respiratórios", uma vez que, a inalação de dióxido de azoto "em altas doses poderia inflamar o revestimento dos pulmões e reduzir a imunidade a infeções pulmonares, causando problemas como tosse, constipações e bronquite".