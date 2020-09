Covid-19 em Portugal: mais três mortes e 388 casos em 24 horas

A pandemia de Covid-19 já provocou 1.846 vítimas mortais em Portugal, tendo-se registado três novos óbitos nas últimas 24 horas.Os casos de infeção pelo novo coronavírus chegaram esta terça-feira aos 60.895, com mais 388 casos confirmados desde o dia anterior.De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), há no País 43.146 recuperados da doença, um aumento de 130 nas últimas 24 horas.Dos 394 doentes internados em Portugal (mais 13 que no dia anterior), 50 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais um).

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 893 mil mortos e infetou mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.