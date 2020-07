Covid-19 em Portugal: mais oito mortes e 204 novos casos em 24 horas

Morreram em Portugal nas últimas 24 horas oito pessoas devido à Covid-19, elevando o total de vítimas mortais da doença para 1.735.Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), foram registados esta sexta-feira mais 204 casos de infeção. O País contabiliza agora 50.072 casos confirmados do novo coronavírus.O número de recuperados do novo coronavírus subiu para 36.483, com mais 343 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas.Dos 381 doentes internados em Portugal (menos 22), 41 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (menos uma).Aguardam resultado laboratorial 1.650 pessoas.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infetou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios.