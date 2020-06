Covid-19 em Lisboa. Profissionais de saúde pedem mais coordenação

O aumento de casos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo levou os profissionais de saúde a pedir que a resposta ao surto seja mais coordenada. Segundo avança o Público, os hospitais Amadora-Sintra e de Loures sentem pressão já há várias semanas.

"Não pode existir uma resposta centrada em hospitais que não eram de primeira linha, que não têm recursos humanos nem espaço para assumir mais do que estão a fazer", alertou a diretora do serviço de infecciologia do Hospital Amadora-Sintra.