A Câmara Municipal de Alvaiázere (Leiria) anunciou, hoje, a instalação naquela vila de um hospital de campanha, a escassos quilómetros de um lar (privado) com 25 dos 27 utentes infectados pelo novo coronavírus.

"Estamos perante uma situação dramática, trata-se de uma verdadeira emergência de saúde pública", advertiu, esta manhã, sob anonimato, em declarações à SÁBADO, uma das pessoas conhecedoras do assunto.

O anunciado hospital vai possuir 30 camas, 20 das quais articuladas, cedidas pela Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere. As roupas de cama são cedidas pelas instituições particulares de solidariedade social (IPSS’s) do concelho "numa manifestação conjunta de enorme solidariedade", indicou a autarquia liderada por Célia Marques, que procedeu à activação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

A Câmara está a assegurar a prestação de serviços de enfermagem para garantia dos "devidos cuidados aos utentes" do Solar D. Maria e pede a disponibilização para o efeito de pessoal especializado.

A autarquia diligenciou, ainda, no sentido da entrega de refeições a todos os utentes do lar, a serem confeccionadas pela ACREDEM - Associação Social Cultural, Recreativa e Desportiva de Maçãs de D. Maria.

A CM de Alvaiázere divulgou, esta tarde, ter sido detectada "uma infecção generalizada" no referido lar, "diagnosticada na sequência de testes promovidos pela autarquia", cujos resultados foram enviados às autoridades de saúde.

De um universo de 44 testes, 25 deram positivo para utentes do Solar de D. Maria, a par de nove em relação a funcionários. Os resultados revelam que metade do pessoal da instituição também padece de covid-19.

Neste contexto, a autarquia procedeu à disponibilização de alojamento para utentes e profissionais.

A Câmara manifesta-se "mobilizada e preparada para dar resposta às medidas que venham a ser impostas pelas autoridades de saúde, a quem cabe a coordenação do processo de controlo sanitário".