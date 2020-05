O partido Chega quer a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito que fiscalize todos os contratos de aquisição, por ajuste directo, de equipamentos de proteção individual, no âmbito do combate à pandemia do Covid-19.De acordo com o documento, a que ateve acesso, o deputado único André Ventura argumenta que este pedido é motivado pelo crescente número de "polémicas e imprecisões" nos procedimentos de aquisição, dando como exemplo o caso já a ser investigado pelo Ministério Público dos três milhões de euros em máscaras alegadamente sem certificado compradas à Quilaban , empresa do ex-presidente da Associação Nacional de Farmácias, João Cordeiro."A necessidade de fazer face ao número de casos a surgir em território português obrigou – e bem – à contínua compra de equipamento de proteção individual, tendo o Ministério da Saúde adquirido três milhões de máscaras à empresa Quilaban que é controlada pelo ex-presidente da Associação Nacional de Farmácias, e ex-candidato à CM de Cascais nas lista do PS, João Cordeiro", lê-se no documento. "Este negócio já se encontra a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República depois de ter sido tornado público que as máscaras não tinham a devida e exigida certificação", acrescenta.O partido acusa ainda a Direcção-Geral da Saúde (DGS) de mentir e de distribuir as máscaras sem certificado. "A Direcção-Geral da Saúde garantiu que as mesmas não haviam sido distribuídas, nem pagas, mas profissionais asseguraram e mostraram ao Chega que as referidas máscaras tinham sido, efetivamente entregues, aos profissionais de saúde", lê-se na declaração do parlamentar.Portanto, André Ventura quer ver votado em plenário a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito que "permita alcançar respostas sobre o porquê dos contratos efectuados, porque não foram assinados, com quem e porquê foram feitos". "Compete ao Estado, especialmente aos seus órgãos de soberania, garantir a devida investigação à forma como se procedeu às adjudicações diretas dos equipamentos de proteção individual, aos envolvimentos nestes processos, bem como contratos adjudicados e posteriormente revogados, e sobretudo ficar a conhecer as razões que conduziram a tantos equívocos, de tão graves consequências, algumas delas ainda por apurar", lê-se ainda.Compete ao plenário da AR a decisão de realizar um inquérito parlamentar, instrumento de fiscalização do Parlamento, que tem "por função vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração", de acordo com o regime jurídico dos inquérito parlamentares.