"As relações com Portugal vão bem. Estamos ansiosos por receber o primeiro-ministro, António Costa, em Luanda. A nível dos ministros das Relações Exteriores, os dois países estão a acertar datas, e isso vai acontecer a todo o momento", afirmou o presidente de Angola, João Lourenço, numa entrevista ao Euronews no início deste mês.

De acordo com Marques Mendes, a visita do primeiro-ministro português a Angola vai acontecer já no próximo mês e insere-se no âmbito de um périplo de António Costa pelo continente Africano.

"Mais do que uma visita a Angola, António Costa vai fazer no final deste mês de Junho e no mês de Julho um verdadeiro périplo africano", disse o comentador na SIC este domingo, 17 de Junho.

Segundo a mesma fonte, a 25 e 26 de Junho Costa vai a São Tomé e Príncipe; a 4 e 5 de Julho vai a Moçambique; a 17 e 18 de Julho estará na Ilha do Sal, em Cabo Verde, na Cimeira da CPLP; "e a seguir, ainda em Julho, irá então finalmente a Angola".

Para o ex-líder do PSD, com estas visitas o primeiro-ministro português mostra "sensibilidade à lusofonia e prioridade à política africana", pois "não quer terminar o seu mandato sem visitar os vários PALOP".

O desanuviamento das relações entre Angola e Portugal surgiu após o Tribunal da Relação de Lisboa ter decidido, em Maio passado, enviar o processo que envolve o ex-vice-Presidente angolano Manuel Vicente para julgamento em Luanda, um caso que há vários meses estava a causar mal-estar nas relações entre os dois países.

O Governo angolano exigia o cumprimento dos acordos internacionais e o envio do processo para julgamento em Luanda, pretensão que mais de cinco meses depois do início do julgamento, em Lisboa, teve o aval do tribunal.

Em entrevista ao Negócios publicada a 27 de Maio, o ministro dos Negócios Estrangeiros tinha afirmado que a expectativa apontava para uma visita de Costa a Luanda ainda este ano, mas que a data não estava marcada.