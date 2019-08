O primeiro-ministro, António Costa, sugeriu Elisa Ferreira para comissária da pasta da Economia e Finanças, uma das mais importantes da Comissão Europeia. Um nome que avançou, segundo o Público, para responder ao desafio de paridade lançado pela nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que desafiou todos os Estados-membros a avançarem com um nome de um homem e de uma mulher para os cargos que ficarão definidos esta segunda-feira.Como Mário Centeno presidente ao Eurogrupo, uma possível escolha da vice-governdora do Banco de Portugal parece estar seriamente comprometida. "Seria muito difícil que fosse uma comissária europeia a lidar com Márcio Centeno", disse uma fonte ao referido jornal diário.Salvo alguma mudança de última hora, esta segunda-feira, o eurodeputado Pedro Marques passará a ser o comissário com o pelouro dos fundos estruturais, tornando real um dos grandes objetivos de António Costa quando o escolheu para cabeça de lista ao Parlamento Europeu.

Depois de Ursula Von der Leyen distribuir todas as pastas, cada comissário indigitado irá ser submetido ao escrutínio da sua respetiva comissão na assembleia europeia, respondendo a cinco perguntas escritas, antes de ser questionado exaustivamente durante três horas pelos eurodeputados numa audição transmitida em direto.